Уральский депутат подключился к решению вопроса водоснабжения в Большом Истоке

Фото: Марина Новоселова

Ситуация с водой в Большом Истоке остается непростой, однако, власти уверяют: проблема под контролем. Для жителей микрорайона Мельница организовали подвоз питьевой воды. В этом главе Сысертского района Дмитрию Нисковских оперативно помог депутат Государственной думы Лев Ковпак.

По его словам, в течение трех дней в поселок большегрузами доставили 15 000 бутылок. — Я держу ситуацию на контроле: если потребуется, подвоз воды усилим. Сейчас специалисты занимаются устранением проблемы. Именно так и должна работать система — когда все уровни власти действуют вместе, — отметил депутат.

Напомним, ранее специалисты Роспотребнадзора выявили загрязнение воды, которой пользуются жители Большого Истока. До этого в поселке были зафиксированы случаи отравления среди учеников школы и воспитанников детского сада.

Как сообщили санитарные врачи, результаты лабораторных исследований показали: вода не соответствует нормам по вирусологическим и бактериологическим показателям.