В Екатеринбурге обустроят 50 километров противопожарных полос

В Екатеринбурге обустраивают 50 километров противопожарных минерализованных полос. Они создаются путем опашки земли, что позволяет предотвратить распространение низовых пожаров. Ширина таких полос составит от 1,4 до 10 метров.

- Всего опашку проведут в 13 населенных пунктах. На территории Железнодорожного и Кировского районов полосы уже сформированы – их протяженность составляет 11 километров, - рассказали в пресс-службе администрации города.

Напомним, что с 15 апреля в Свердловской области действует особый противопожарный режим, который устанавливает ряд ограничений.

Как отметили в мэрии Екатеринбурга, на данный момент для обеспечения безопасности сформированы 10 патрульных и 6 патрульно-контрольных групп. Если пожароопасная обстановка в регионе ухудшиться, их количество увеличат.