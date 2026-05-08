НовостиОбщество8 мая 2026 5:42

На строительство и ремонт свердловских дорог направили 104 млн рублей

Никита ПРИХОДЬКО
Дороги обновят в Сысерти и Нижней Салде

В Свердловской области губернатор Денис Паслер направил на строительство и ремонт региональных дорог 104,8 миллиона рублей. Средства получат Сысерть и Нижняя Салда. Соответствующее постановление утвердили в областном правительстве.

- Дополнительно направили средства Сысертскому муниципальному округу. 36 миллионов рублей – на строительство автомобильных дорог в коттеджном поселке «Литературный квартал», где выделены участки для многодетных семей, - написал Денис Паслер в своих социальных сетях.

Еще 58,8 миллиона рублей Сысерть получит на ремонт дороги по улице Тимирязева.

В Нижней Салде планируется провести капремонт моста через реку Салда, что на улице Парижской коммуны. На эти цели глава региона направил 9,9 миллиона рублей.

Также для объезда грузовых автомобилей был возведен новый мост в районе трассы Нижняя Салда – село Медведово. Сейчас специалисты расширяют проезжую часть и строят технический переход для пешеходов. Движение по обновленному мосту планируется запустить до конца осени.