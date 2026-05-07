На Урале двое детей оказались в больнице из-за теннисного стола

Сотрудники прокуратуры Верхней Пышмы начали проверку из-за падения теннисного стола на двух мальчиков. Детям в возрасте 8 и 11 лет после случившегося потребовалась госпитализация. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

- На двоих мальчиков упала часть теннисного стола. Он находится на спортивной площадке придомовой территории на улице Латышова. Пострадавшие доставлены в больницу. Детям оказывают необходимую медпомощь, - сказано в сообщении.

Сотрудники надзорного ведомства выясняют, как юные уральцы получили травмы. Они дадут оценку соблюдению требований безопасности инфраструктуры во дворе дома.