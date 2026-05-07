В Екатеринбурге почти неделю ищут 15-летнего школьника

В Екатеринбурге пропал 15-летний подросток. Фото: поисковый отряд «Прорыв»

В Екатеринбурге полицейские и волонтеры развернули поиски 15-летнего Бенладина Турсунова. О местонахождении школьника ничего неизвестно со 2 мая. Об этом сообщают волонтеры поискового отряда «Прорыв» во «ВКонтакте».

- Может передвигаться на велосипеде черного цвета, - рассказали поисковики.

Рост пропавшего – 165 сантиметров. У него худощавое телосложение. У ребенка светло-русые кудрявые волосы. Мальчик кареглазый.

На момент пропажи юный свердловчанин был в спортивном костюме черного цвета с белой молнией. Также на нем была футболка белого цвета. На его ногах черные кроссовки.

Поиск школьника ведут полицейские из отдела № 11. Если вам известно, где может находиться подросток, обратитесь к поисковикам или правоохранителям. Позвонить можно по телефонам: 8 (343) 356-42-11 либо 102 (02). Звонки принимаются на горячую линию поискового отряда 89000440220.