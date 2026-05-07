Предприниматель Ренат Гараев стал Почетным консулом Монголии в Екатеринбурге

Ренат Гараев стал Почетным консулом Монголии в Екатеринбурге. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Рената Гараева – предпринимателя в сфере недвижимости – назначили Почетным консулом Монголии в Екатеринбурге. Его полномочия действуют до 3 февраля 2030 года. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.

- Почетный консул не имеет дипломатического статуса, осуществляет деятельность на безвозмездной основе. В его задачи входит поддержка граждан Монголии в регионе, содействие в легализации документов, организация деловых миссий и продвижение инвестиционных возможностей обеих сторон, - пояснили в Департаменте.

Зона ответственности Почетного консула охватывает всю Свердловскую область. Отмечается, что ранее – с 2009 года по октябрь 2023 года – данный пост занимал генерал-лейтенант Владимир Воротников.

Как рассказал министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслав Ярин, на данный момент в регионе работает ежегодный языковой лагерь для школьников из Монголии. В свердловских вузах сейчас проходят обучение порядка 78 монгольских студентов.