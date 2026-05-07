В Свердловской области назначили замминистра физкультуры и спорта

Должность занял Иван Клочков. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Денис Паслер назначил заместителя министра физической культуры и спорта региона. Им стал Иван Клочков – выпускник Уральского государственного технического университета-УПИ. К исполнению обязанностей он приступает с 7 мая 2026 года.

- Иван Клочков занял вакантную ставку. Работал на руководящих должностях в организационных структурах крупных международных и всероссийских проектов, включая подготовку Чемпионата мира по футболу 2018 года, летней Универсиады 2023 года и Всемирных игр дружбы, - рассказали в Департаменте информполитики региона.

Свою карьеру на муниципальной службе Иван Клочков начал с должности начальника отдела по физкультуре и спорту Чкаловского района Екатеринбурга. Затем был замначальника спортивного департамента уральской столицы.