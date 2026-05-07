Жительница Талицы получила 14,5 года колонии за продажу конфет с наркотиком

Женщину приговорили к 14,5 года колонии. Фото: пресс-служба Свердловского областного суда

В Талице суд вынес приговор местной жительнице Жанне Головатой, осужденной за продажу шоколадных конфет с наркотиком.

В период с апреля 2022 года по июль 2024 года она вместе с сообщником выращивала в арендованной квартире грибы, содержащие псилоцин. Для продажи «товара» они создали интернет-магазин в мессенджере Telegram.

- Подельник изготавливал конфеты и отправлял их через почту. Головатая принимала заказы в мессенджере, упаковывала конфеты в подарочные коробки с открытками и наклейками, подписывала посылки, а после отправки передавала покупателям трек-номера для отслеживания, - пояснили в пресс-службе Свердловского областного суда.

В результате конфеты с наркотиком получили пять покупателей. Наркобизнес прикрыли силовики в июле 2024 года. Они провели обыск в арендованной квартире и изъяли не только «товар», но и сами грибы с псилоцином.

Свою вину Жанна Головатая признала в полном объеме. Она заключила досудебное соглашение и активно помогала следствию.

Женщину признали виновной в пяти эпизодах по части 5 статьи 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотиков, в особо крупном размере, с использованием Интернета», а также в покушении на данное преступление.

Суд приговорил ее к 14,5 года колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Отмечается, что в отношении сообщника Жанны рассматривается отдельное уголовное дело.