В Екатеринбурге утром из дома, где загорелся магазин, спаслись 20 человек

В Екатеринбурге утром 7 мая 2026 года загорелось помещение магазина, расположенного на первом этаже жилого четырехэтажного дома на улице Белоярская. Огонь охватил 5 квадратных метров. Сообщение о пожаре поступило на пульт спасателей в 5:57.

- На площади 5 квадратных метров повреждена внутренняя отделка в помещении магазина. До прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно эвакуировались 20 человек, в том числе 2 ребенка, - пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

На место происшествия выехала бригада в составе 12 человек и 4 единиц спецтехники. В 6:10 им удалось локализовать огонь, а еще через 4 минуты – потушить пожар. Никто не пострадал. После ликвидации возгорания начались разбор и проливка сгоревших конструкций, которые завершились в 7:30.