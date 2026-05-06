Свердловчане заняли третье место на всероссийском конкурсе

Свердловчане представили свои изобретения. Фото: Департамент информполитики Свердловской области

Свердловская команда успешно выступила в финале всероссийского конкурса цифровой промышленности и беспилотных систем. Среди 12 российских объединений уральцы заняли третье место. Об этом сообщает Департамент информполитики Свердловской области.

- В рамках конкурса ребята создали безэкипажное судно на воздушной подушке на базе элементов коптерных беспилотных авиационных систем. Они сами проектировали его, использовали 3D-печать, современные материалы, - рассказал первый замгубернатора Свердловской области - министр промышленности и науки Алексей Шмыков.

Свои изобретения уральцы представили в условиях, которые были приближены к реальной сфере.

Победителям и призерам вручали свидетельства. Также им полагаются льготы при поступлении в вузы.