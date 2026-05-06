Свердловские власти опровергли информацию о бесплатном такси для бойцов СВО

Злоумышленники выложили ложные документ и скриншот новости. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловской области злоумышленники начали распространять ложную информацию о бесплатном такси для бойцов СВО. Мера поддержки якобы будет действовать с 8 по 10 мая 2026 года.

Неприятели опубликовали в Сети фейковый скриншот с соответствующей новостью, якобы сделанный на сайте Департамента информационной политики. Более того, они выложили липовое распоряжение губернатора региона Дениса Паслера.

- В Сети зафиксированы попытки распространения сфабрикованных документов и поддельных скриншотов новостей. Подобные вбросы направлены на введение граждан в заблуждение и нагнетание общественной напряженности, - пояснили в Департаменте.

Свердловчан попросили не распространять ложные сведения в социальных сетях и мессенджерах. Отмечается, что актуальную информацию всегда можно посмотреть на официальном сайте Департамента или в канале губернатора Дениса Паслера.