В Свердловской области ночью произошли два землетрясения

Землетрясения произошли рядом с Ивделем Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области ночью 6 мая 2026 года произошли сразу два землетрясения. Первое из них было зафиксировано в 2:37, его магнитуда составила 4,3 балла. Об этом сообщили в центре «ФОБОС».

Еще одно землетрясение произошло в 3:02. Во второй раз магнитуда оказалась немного больше – 4,6 балла. Отмечается, что эпицентры обоих землетрясений находились в 47 километрах от Ивделя. Их очаги залегали на глубине в 35 километров.

Напомним, что в прошлом году на Среднем Урале за короткий срок произошли сразу три землетрясения. Первое случилось 3 ноября в 100 километрах от Екатеринбурга, рядом с поселком Левиха. Другой инцидент специалисты зафиксировали 6 ноября вблизи Краснотурьинска. Третий случай произошел в 70 километрах от уральской столицы.