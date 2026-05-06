Уральские металлурги высадят 60 тысяч цветов

Компания запускает сезонную программу декоративного озеленения территорий в городах присутствия. В этом году в Нижнем Тагиле и Качканаре будет высажено более 60 тыс. цветов. Расходы компании на обновление городской среды составят свыше 6 млн рублей. Дополнительно ЕВРАЗ направит 500 тыс. рублей на общественные инициативы жителей Качканара.

Основу цветочного ассортимента составляют бархатцы, бегония, петуния, сальвия, цинерария. Растения подобраны с учетом разных сроков цветения и устойчивости к городским условиям. Сейчас производится формирование посадочного фонда, к высадке планируется приступить в конце мая. География озеленения охватывает промышленные зоны и городскую инфраструктуру.

Кроме того, в Качканаре при поддержке ЕВРАЗа стартовал конкурс «Лучшая цветочная клумба своими руками». В проекте участвуют 11 команд из школ, общественных организаций и социальных учреждений. Участники создают клумбы на городских территориях, ухаживают за посадками до сентября, а по итогам сезона будет определен лучший цветочный объект. Финансовая поддержка ЕВРАЗа направлена на закупку рассады, удобрений и призовой фонд для победителей.

Сезонное озеленение – часть экологической политики ЕВРАЗа. Зеленые насаждения выполняют не только декоративную функцию, они очищают воздух, снижают запыленность, поддерживают локальное биоразнообразие. Это дополняет технические меры по снижению воздействия предприятий на окружающую среду.