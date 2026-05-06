Снятый в Екатеринбурге фильм выйдет в прокат в кинотеатрах Латинской Америки

Фильм «Твое сердце будет разбито», снятый в Екатеринбурге осень 2025 года, выйдет в кинотеатрах Латинской Америки в августе этого года на испанском и португальском языках. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».

На картину, снятую при участии Свердловской киностудии, обратили внимание за океаном, после чего создатели приняли решение выпустить его в прокат, в том числе в других странах.

- Совсем скоро Барс и Полина заговорят на испанском и португальском языках, - пишут создатели киноленты.

По сюжету старшеклассница Полина пытается спастись от травли в новой школе. Она заключает сделку с хулиганом Барсом, который притворяется ее парнем и защищает, а она в ответ делает то, что он скажет. Они влюбляются друг в друга, но их семьи и одноклассники против такого развития ситуации. Картину смогут увидеть и российские зрители, для которых она и была снята.