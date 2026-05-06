В Екатеринбурге на майских праздниках поймали больше 20 пьяных водителей

Всего в Екатеринбурге поймали 21 пьяного водителя Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге Госавтоинспекция подвела итоги мероприятия «Безопасная дорога», которое прошло в майские праздники. Так, с 1 по 4 мая 2026 года автоинспекторы выявили больше 50 нарушений. Среди них и пьяное вождение.

- 21 водитель управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения; 4 автомобилиста привлечены к ответственности за отказ от освидетельствования; 1 случай передачи управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения, - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что в отношении 3 водителей были возбуждены уголовные дела за повторное пьяное вождение.

Другим распространенным нарушением стало управление транспортом без водительских прав. Всего поймали 28 таких автомобилистов. Также к ответственности привлекли гражданина, которого ранее уже лишили водительского удостоверения.