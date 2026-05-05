На Урале водитель без прав получил 12 суток ареста за пьяное ДТП

Мировой судья Карпинского района отправил под арест 18-летнего водителя из Волчанска. Парень без прав, пьяным, устроил аварию и скрылся с места ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

В ночь на 30 апреля Егор сел за руль ВАЗ-21099 в нетрезвом виде. Машина не была зарегистрирована, сам он в автошколе не учился и прав никогда не имел, а в салон посадил четверых знакомых. На улице Краснотурьинской водитель врезался в припаркованный грузовик Renault и сразу покинул место аварии.

- В результате аварии два пассажира автомобиля ВАЗ получили телесные повреждения, один из них был госпитализирован в больницу города Карпинска. Автомобили получили механические повреждения, – уточнили в региональных судах.

Освидетельствование подтвердило опьянение — 0,658 мг/л алкоголя в выдохе. Автомобиль Егора изъяли и поместили на спецстоянку. В суде парень полностью признал свою вину.

Его признали виновным по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, не имеющим права управления» и части 2 статьи 12.27 КоАП РФ «Оставление места ДТП». По каждой статье молодому человеку назначено по 12 суток административного ареста. Также он оплатит расходы на эвакуацию и хранение машины.