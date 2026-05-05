Житель Серова оформил три микрозайма по копии паспорта незнакомой пенсионерки

В Серове 37-летнего местного жителя обвиняют в мошенничестве. Предполагается, что мужчина нашел на улице копию чужого паспорта и оформил по ней три микрозайма. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Свердловской области.

Все началось в феврале 2026 года, когда в полицию обратились представители микрофинансовой организации. Они рассказали, что в сентябре 2025 года 65-летняя горожанка оформила заем на сумму около 50 тысяч рублей, однако платить по нему не стала.

Позже выяснилось, что пенсионерка договор не заключала и денег не получала. А в июле 2025 года на ее имя в той же МФО уже оформляли два займа — на 10 и 20 тысяч рублей. Их погасили, но женщина об этом тоже не знала.

Вскоре полицейские вышли на подозреваемого. Им оказался ранее судимый местный житель. У мужчины были долги и ограничения по банковским счетам. Копию чужого паспорта он подобрал на улице, а затем через интернет-сервис МФО оформил три займа. Уралец получал деньги на счет третьего лица.

- В июле 2025 года он оформил первый займ на сумму 10 тысяч рублей, затем аналогичным способом — второй на 20 тысяч рублей, погасив предыдущий. Для получения следующего одобрения он также закрыл задолженность по второму договору, после чего оформил третий займ на сумму около 50 тысяч рублей, - уточнили полицейские.

На уральца завели дело по трем эпизодам мошенничества. Ранее его не раз судили за кражи, угон и мошенничество, последний срок он получил в 2018 году. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы. МФО подала гражданский иск о возмещении причиненного ущерба организации. Сам уралец вину признал, раскаялся и извинился перед пенсионеркой.

Дело с обвинительным актом направлено в суд.