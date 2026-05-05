На Среднем Урале за сутки потушили 19 пожаров

За минувшие сутки на Среднем Урале потушили 19 пожаров. В них погибли пять человек, еще четыре человека пострадали. Двух уральцев спасли из огня. Об этом информирует пресс-служба свердловского ГУ МЧС.

В свердловском селе Ленское на улице Кирова пожар погубил пять человек. Огонь охватил 16 квадратных метров. Огонь удалось потушить за девять минут. На месте работали 34 пожарных на 11 единицах техники.

В Нижнем Тагиле на улице Кузнецкого на шести квадратных метрах сгорел мусор в подъезде многоэтажки. Газодымнозащитная служба спасла трех уральцев.

Из-за короткого замыкания произошло 5% инцидентов. Из-за неправильного использования печного отопления было 5% возгораний.