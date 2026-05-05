На Урале врачи помогли уральцу, упавшему в яму глубиной более двух метров

Молодой свердловчанин Денис вновь обрел свободу движения, благодаря стараниям специалистов трех больниц. Уралец получил серьезный перелом после того, как упал в смотровую яму глубиной 2,5 метра. Подробности рассказали в свердловском Минздраве.

После падения мужчину бригада скорой помощи увезла в больницу Ирбита. Здесь за работу взялись травматологи. Однако перелом оказался осложненным. Далее пациента отправили в Уральский институт травматологии и ортопедии.

- Специалисты провели многоэтапное лечение. Заменили ранее установленный металлический стержень. Это было необходимо для восстановления оси конечности. Затем восстановили правильное положение костных отломков. Врачи провели малотравматичную операцию. Она позволила избежать повторного вскрытия перелома, - рассказали в ведомстве.

Хирурги использовали инновационный стержень, который разрабатывали специалисты Уральского института травматологии и ортопедии.

Вернуть подвижность помогли специалисты – реабилитологи Областной больницы «Липовка». Сначала Денис передвигался на двух костылях. Так пациент под присмотром врачей тренировал мелкие стабилизирующие мышцы. Спустя несколько дней один костыль уралец смог отложить. На момент выписки костыли пациенту не потребовались.