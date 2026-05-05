В Нижнем Тагиле детский сад сдадут на полгода раньше графика

На возведение этих объектов направлено более 928 миллионов рублей. Фото: Департамент информационной политики региона

Губернатор Свердловской области Денис Паслер рассказал о текущем положении дел на площадках будущих дошкольных учреждений в Нижнем Тагиле. Глава региона подчеркнул, что областной Минстрой отслеживает соблюдение сроков работ. Об этом Денис Паслер сообщил в своем telegram-канале.

Так, детский сад на улице Фрунзе уже готов на 67%. В здании прокладывают инженерные сети и ведут чистовую отделку помещений. Объект, рассчитанный на 170 мест, планируют ввести в эксплуатацию в сентябре — на полгода раньше установленного срока.

- В микрорайоне Приречном строим объект на 270 мест. Готовность здания – 37%, все работы идут по графику. Объект будет готов в 2027 году, - написал губернатор.

Он также отметил, что на возведение этих объектов направлено более 928 миллионов рублей из бюджетов всех уровней.