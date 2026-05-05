Мэрия Екатеринбурга объяснила, как попасть в укрытия

В мэрии напомнили, как найти ближайшее убежище в случае опасности.

Жителям Екатеринбурга разъяснили, что в случае режима ракетной опасности или беспилотной атаки необходимо знать адреса укрытий. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

Для этого можно обратиться через платформу обратной связи в районную администрацию, мэрию города. В том числе через обращение на имя градоначальника – Алексея Орлова.

Екатеринбуржцы смогут узнать адреса укрытий в управляющих компаниях. Специалисты расскажут, как найти ближайшее убежище.

Также уральцам напомнили о том, как себя вести во время ракетной опасности или беспилотной атаке.

Если вы находитесь в здании, то следует спуститься в подвал, паркинг или другое заглубленное убежище.

В качестве укрытия подойдет комната без окон с несущими стенами. Сядьте на пол или пригнитесь.

Если вы находитесь на улице или в транспорте, то сохраняйте спокойствие и ищите укрытие. Спуститесь в метро, подземный паркинг или подвал. Нельзя оставаться на улице или в транспорте. Находиться в убежище нужно до сигнала об отмене тревоги.