В Екатеринбурге перекроют участок улицы Октябрьской Революции

В Екатеринбурге более чем на месяц перекроют движение транспорта на участке улицы Октябрьской Революции, рядом с домом №56. Ограничения будут действовать с 12 мая по 19 июня 2026 года. Причиной стало строительство теплосетей на участке.

- На месте проведения работ будут установлены соответствующие дорожные знаки и указатели. Улица Октябрьской Революции тупиковая, объезд не предусмотрен. Маршруты движения общественного транспорта не изменятся, - пояснили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Отмечается, что после завершения работ специалисты займутся восстановлением всех поврежденных элементов благоустройства. Екатеринбуржцев попросили с пониманием отнестись к предстоящему перекрытию и заранее планировать свой маршрут с учетом всех ограничений.