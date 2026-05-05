НовостиОбщество5 мая 2026 8:05

Свердловчан предупредили о возможных сложностях с безналичной оплатой

Авторы (2):
Алина СУРИНА
Никита ПРИХОДЬКО
С 5 по 9 мая возможны перебои с безналичной оплатой

Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Свердловской области жителей предупредили о возможных сложностях с интернетом и безналичной оплатой. Перебои могут происходить с 5 по 9 мая 2026 года. Соответствующие сообщения жителям Среднего Урала отправил Сбербанк.

- В ближайшие дни возможны кратковременные перебои с мобильным интернетом и доставкой СМС. Ограничения будут носить эпизодический характер – не на весь день, а отдельными интервалами, - пояснили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе Сбербанка.

Помимо этого, с проблемами со входом могут столкнуться и пользователи мобильного приложения банка. В таких случаях жителям порекомендовали подключаться в Wi-Fi.

Отмечается, что все полученные СМС-коды можно будет позже посмотреть в истории уведомлений в приложении при появлении стабильного подключения интернету.