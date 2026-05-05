Больше 3,1 тысячи свердловчан пострадали от присасывания клещей

Пострадавших от присасывания клещей выявили в 61 населенном пункте региона Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области с начала сезона от присасывания клещей пострадали больше 3,1 тысячи человек. Это в 1,5 раза ниже показателей 2025 года и в 1,3 раза ниже среднемноголетнего уровня. Об этом сообщили в пресс-службе свердловского Роспотребнадзора.

Пострадавшие были зарегистрированы в 61 населенном пункте Среднего Урала. Больше всего – в Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Сухом Логу, Камышлове, Талицком, Ирбитском, Пышминском районах и в других территориях региона.

- В лабораториях исследовано 820 клещей. Возбудители клещевого энцефалита обнаружены в 0,7% проб, лайм-боррелиоза – в 35,8%, моноцитарного эрлихиоза – в 2,2% проб и гранулоцитарного анаплазмоза – в 0,8% проб, - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что с подозрением на клещевой энцефалит были госпитализированы два человека, а с начала 2026 года от него впервые привились 58,3 тысячи жителей, еще 157 тысяч – повторно. Кроме того, в больницу с подозрением на клещевой боррелиоз попали 13 свердловчан.