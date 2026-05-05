Владимир Путин наградил шестерых выдающихся свердловчан

Президент РФ Владимир Путин наградил шестерых выдающихся жителей Свердловской области. Соответствующий указ был подписан 4 мая 2026 года и опубликован на официальном портале правовой информации.

- За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей медалью ордена «Родительская слава» награждены Григорчук Анна Андреевна и Владимир Сергеевич, а также Киричай Ольга Александровна и Илья Николаевич, - рассказали в Департаменте информационной политики региона.

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получил профессор кафедры Института психолого-педагогического образования Уральского государственного педагогического университета Эвальд Зеер.

Кроме того, за профессиональные заслуги медалью «За храбрость» II степени была награждена Берлина Анастасия – фельдшер медико-санитарной части №32 в Заречном.