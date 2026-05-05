В Свердловской области ночью вводили режим ракетной опасности

В Екатеринбурге были слышны звуки сирен

В Свердловской области ночью 5 мая 2026 года вводили режим ракетной опасности. Соответствующее сообщение поступало в 2:55 от губернатора региона Дениса Паслера. Жители Екатеринбурга могли слышать на улице звуки сирен.

- Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. Важно сохранять спокойствие и бдительность. В безопасном месте нужно оставаться до сигнала «Отбой ракетной опасности», - написал Денис Паслер в своих социальных сетях.

Также отмечалось, что свердловчане могут столкнуться с ограничениями связи и мобильного интернета. Они вводились для обеспечения безопасности.

Режим ракетной опасности действовал более двух часов. В 5:18 от губернатора Дениса Паслера поступило сообщение об его отмене.

- Внимание! Отбой ракетной опасности в Свердловской области, - написал глава региона.