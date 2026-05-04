Тагильчанин заплатит 80 тысяч рублей за то, что его собака напала на ребенка

Владелец заплатит за то, что его собака набросилась на ребенка

В Дзержинском райсуде Нижнего Тагила рассмотрели гражданское дело о компенсации морального вреда в пользу 9-летней девочки. В августе 2025 года она гуляла в коллективном саду. Внезапно из автомобиля была выпущена собака. Она вцепилась девочке в плечо, а затем повалила ее на землю и атаковала вновь. Об этом сообщает Свердловский облсуд.

Уточняется, что после случившегося хозяин посадил собаку в машину и уехал. Из-за истечения сроков давности, уральца к административной ответственности не привлекли.

- Ребенку оказали экстренную медпомощь. Девочка проходила стационарное лечение, а также курс профилактической вакцинации, - рассказали в инстанции. - Мать пострадавшей подала в суд иск к хозяину собаки. Женщина настаивала на компенсации морального вреда.

В суде стороны заключили мировое соглашение. По договоренности компенсация морального вреда была уменьшена до 80 тысяч рублей.

Суд проверил условия. Инстанция пришла к выводу, что оно не противоречит требованиям законодательства, а также не нарушает права и интересы сторон. Таким образом производство по делу прекращено.