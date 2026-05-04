В Екатеринбурге «Коляда-Театр» не получил грант на проведение фестиваля

В Екатеринбурге театральный фестиваль «Коляда-Plays» не получил грант от Президентского фонда культурных инициатив. Информация об этом была размещена на официальном сайте фонда.

Общая сумма, необходимая «Коляда-Театру» для проведения мероприятия, составила больше 7,57 миллиона рублей. Из них почти 5 миллионов предполагались в качестве софинансирования, а остальные 2,58 миллиона – в качестве гранта.

Несмотря на то, что фестиваль остался без господдержки, об его отмене не сообщается.

Напомним, что недавно театр пережил смерть основателя Николая Коляды. Выдающийся драматург ушел из жизни 2 марта 2026 года в возрасте 68 лет. Попрощаться с известным режиссером пришли тысячи екатеринбуржцев.

После трагедии новым художественным руководителем «Коляда-Театра» стал один из ведущих актеров труппы Олег Ягодин.