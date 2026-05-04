Банк Уралсиб в Челябинской области поддержал конкурс «Педагог года в дошкольном образовании»

Фото: пресс-служба ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Банк УРАЛСИБ поддержал конкурс профессионального мастерства «Педагог года в дошкольном образовании - 2026» по Челябинской области, прошедший в Златоусте.

Организаторами выступили Министерство образования и науки Челябинской области совместно с Челябинским институтом развития образования при поддержке местных властей.

В конкурсе приняли участие педагоги дошкольных образовательных учреждений из 29 муниципальных образований Челябинской области. Оценивало их профессиональное жюри, в составе которого были представители Министерства образования и науки Челябинской области, Челябинского института развития образования, руководители Управлений образования и победители конкурсов прошлых лет.

У конкурсантов была насыщенная программа: мастер-классы, открытые занятия, педагогические дебаты. В течение пяти дней участники проходили конкурсные испытания, по итогам которых определилась пятёрка финалистов.

Педагоги продемонстрировали глубокие знания, высокие профессионально личностные качества и четкое понимание актуальных вопросов дошкольного образования. Дискуссия прошла с участием заместителя министра образования и науки региона Антона Туманова.

Абсолютным победителем конкурса стала Александра Каюдина – воспитатель из Челябинска. Именно ей предстоит представлять область на всероссийском конкурсе «Воспитатель года России» в 2026 году.

Банк УРАЛСИБ предоставил подарки для финалистов конкурса. Управляющий отделением Банка в г. Златоуст Василий Квашнев обратился с поздравлением к победительнице и финалистам конкурса во время церемонии награждения. «Именно педагоги дошкольного образования закладывают основы воспитания подрастающего поколения и оказывают тем самым огромное влияние на формирование благополучного будущего всей нашей страны», – отметил он.

Генеральная лицензия Банка. России №30 выдана 10.09.2015 г.

