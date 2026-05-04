В центре Екатеринбурга в День Победы развернут четыре полевые кухни

В центре Екатеринбурга в День Победы 9 мая 2026 года развернут четыре полевых кухни, где жители и гости уральской столицы смогут угоститься солдатским блюдом – гречневой кашей с мясом.

- Солдатская каша – один из символов памяти о Великой Отечественной войне. Военно-полевая и походная кухня были напоминанием воинам о домашнем очаге, согревавшим солдата в нелегких условиях окопной жизни, - пояснили в пресс-службе администрации города.

Первые три точки откроются в 8:00 на участке улицы Пушкина, от улицы Малышева до проспекта Ленина. В 10:00 заработает полевая кухня рядом со входом на станцию метро «Геологическая», что со стороны цирка.

Напомним, что в честь Дня Победы с территории городского пруда в 22:00 запустят салют. В мэрии екатеринбуржцев заверили, что фейерверк будет видно из любой точки города. После этого горожане смогут уехать домой на общественном транспорте, который в день праздника будет ходить на час дольше.