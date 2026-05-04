Активы бизнесмена Малика Гайсина на сумму более 1 млрд обратили в доход РФ

Активы бизнесмена обратили в доход государства Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Решение об обращении в доход государства активов бизнесмена Малика Гайсина на сумму больше 1 миллиарда рублей вступило в законную силу. Речь идет о компаниях ООО «Корона Тэхет» и ООО «Индра-М», у которых во владении более 300 земельных участков.

- Решением суда в доход РФ обращены 99,9% доли в уставном капитале «Корона Тэхет», принадлежащие Малику Гайсину, и 0,1% доли в том же обществе, зарегистрированные на Айне Гайсиной, - пояснили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Также в доход государства обратили 88,9% доли Гайсина в уставном капитале «Индра-М» и еще 11,1% доли, которые были зарегистрированы на Гульсину Муллахметову. Соответствующие изменения были внесены в ЕГРЮЛ.

- Установлено, что активы этих обществ формировались за счет имущества предприятий, уже обращенных ранее в доход государства, - отметили в облсуде.

Решение пытались обжаловать сам Малик Гайсин, а также два общества, которые позже отказались от апелляции. Свердловский облсуд рассмотрел материалы дела и оставил решение без изменений. Оно вступило в законную силу.

Напомним, что в 2024 году бизнесмена обвинили в растрате. По версии следствия, он, будучи главой завода «Исеть», растратил вверенные ему 256 миллионов рублей.