Ural Music Night поддержат кулинарным фестивалем

В Екатеринбурге стартовал прием заявок на участие в фестивале «Урал. Музыка. Еда». Гастрономическое событие проведут в уральской столице в честь другого ежегодного фестиваля Ural Music Night. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».

- Музыка задаем настроение, а еда придает вкус жизни, - рассказывает исполнительный директор Ural Music Night Екатерина Пологова.

Гастрономический фестиваль проведут с 8 до 21 июня, его кульминацией станет, собственно, сам музыкальный фестиваль, он пройдет 19 июня. На протяжении двух недель заведения общепита в Екатеринбурге будут работать, как пространства, где совмещаются еда и музыка.

Отметим, что Ural Music Night проводится в Екатеринбурге с 2015 года.