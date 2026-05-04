«Уральские авиалинии» обязали упростить процедуру возврата билетов по болезни

Авиакомпанию обязали упростить процедуру возврата билетов по болезни Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге суд обязал «Уральские авиалинии» упростить процедуру возврата билетов по болезни. Все началось с обращения одного из пассажиров. У мужчины была медицинская справка с подписью лечащего врача и печатью медучреждения.

Однако перевозчик отказал пассажиру, потребовав от него дополнительную подпись – от главврача или заведующего отделением.

Уралец просил признать данное требование незаконным. Как выяснилось, с подобной проблемой сталкивались и другие пассажиры. Суд встал на сторону мужчины и признал, что авиакомпания на своем сайте разместила излишние требования к медсправкам.

- Локального нормативного акта, закрепляющего такие правила, у перевозчика не оказалось. Приказы Минздрава России не требуют обязательной визы заведующего отделением или главврача на стандартной справке – достаточно подписи лечащего врача и печати организации, - отметили в облсуде.

Представители «Уральских авиалиний» объяснили, что данные требования включены в договор и нужны для борьбы с поддельными справками. Однако суд этот аргумент не убедил. Перевозчику пояснили, что подтвердить подлинность документов можно через официальный запрос в медучреждение.

В результате требования пассажира были полностью удовлетворены. Авиакомпания пыталась обжаловать это решение в областном суде, но там его оставили без изменений. Теперь пассажиры смогут вернуть билеты, имея справку лишь с подписью лечащего врача и печатью медучреждения.