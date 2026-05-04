В Екатеринбурге группа подростков устроила погром в трамвае

В Екатеринбурге 3 мая 2026 года группа подростков устроила погром в трамвае, который следует по маршруту №24. Инцидент произошел на улице Технической и попал на камеры. Об этом сообщили в telegram-канале «Екатеринбург. Главное».

- Компания юных бандерлогов начала конфликтовать с двумя подростками постарше. Разборки закончились броском бутылки, вынутой на остановке из урны, - рассказали в telegram-канале.

Судя по кадрам, конфликт начался еще в трамвае. Вскоре один из подростков покинул транспорт, схватил с остановки бутылку и швырнул ее в салон. Снаряд едва не попал в голову обидчику и разбил стекло трамвая. После этого нарушитель поспешил скрыться с места происшествия.

Как отметили в «Екатеринбург. Главное», по факту произошедшего было написано заявление в полицию.