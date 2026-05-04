Циклон принесет в Екатеринбург похолодание и дожди

Синоптики предупредили жителей Екатеринбурга о предстоящих дождях и похолодании. Так, ближе к концу недели температура в городе опустится до +13 градусов. Все дело в юго-западном циклоне, который пройдет через Южный Урал в сторону Зауралья.

- Екатеринбург будет расположен на границе зоны осадков, сравнительно небольшая порция которых ожидается в городе в первой половине дня. На юго-востоке области, в непосредственной близости от центра циклона, в середине дня есть вероятность гроз, - рассказал синоптик Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Начало текущей недели окажется теплым. Сегодня, 4 мая, в уральской столице ожидается +14..+16 градусов и дождь в первой половине дня. Вплоть до четверга 7 мая столбики термометров будут показывать от +23 до +26 градусов.

С пятницы начнется похолодание. 8 мая температура упадет до +18 градусов, а в субботу 9 мая – до +13. Также в эти дни пройдут дожди. В воскресенье 10 мая осадков не ожидается, столбики термометров покажут +15 градусов.