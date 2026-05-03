В Североуральске женщина разгуливала по городу с тубусом от гранатомета

Женщина извинилась перед горожанами за беспокойство. Фото: группа «Подслушано Североуральск 18+» во «Вконтакте»

В Североуральске 2 мая женщина испугала прохожих, несла по улице тубус от гранатомета. Кадры появились в группе «Подслушано Североуральск 18+» во «Вконтакте».

- Как бы ничего необычного. Просто женщина с базукой. Это Североуральск, детка, — подписал фото очевидец.

Чуть позже под постом появилась сама героиня снимка — Галина Васильева. Женщина извинилась перед горожанами, которых испугала своим видом, и пояснила, что несла подарок для местного музея. По ее словам, ей нужно было доставить футляр с улицы Молодежной до улицы Ленина, но в выходной день здание музея оказалось закрыто.

- Я пошла домой, чтобы в понедельник отвезти этот «футляр» (он очень легкий) в музей на Ленина, 4а. Благодарна всем, кто меня понял и поддержал, - написала свердловчанка в комментариях.