В Свердловской области в 2026 году откроют шесть модельных библиотек

В Свердловской области в 2026 году планируют открыть шесть модельных библиотек. На модернизацию учреждений из федерального и областного бюджетов направят 50 миллионов рублей. Об этом в своем telegram-канале рассказал губернатор Денис Паслер.

В настоящее время в регионе работают 33 модельные библиотеки, расположенные в 26 населенных пунктах. В каждой из них предусмотрены места для чтения, открытые площадки для общения и игровые уголки. Также установлено современное мультимедийное оборудование, обновлен книжный фонд, включая издания с дополненной реальностью. Обеспечен свободный доступ к электронным ресурсам и создана безбарьерная среда для маломобильных граждан.

- В отдельных библиотеках есть автоматические станции книговыдачи, система камер бронирования, которая позволяет читателю заказывать литературу в режиме онлайн, получать и возвращать книгу удаленно, - написал Денис Паслер.

Губернатор подчеркнул, что благодаря усилиям сотрудников, внедряющих новые форматы работы, модельные библиотеки становятся все популярнее среди юных уральцев.