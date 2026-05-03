В Свердловской области за сутки произошло 33 пожара

В Свердловской области за прошедшие сутки, 2 мая, произошло 33 пожара, из них десять возгораний случились в жилом секторе. В ЧП пострадал один человек. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Наиболее серьезный пожар случился в поселке Исеть в садовом товариществе «Жуженка». Здесь пламя охватило садовый дом. Площадь возгорания достигла 20 квадратных метров. В ЧП пострадала женщина. Ее госпитализировали в больницу. На вызов реагировали семь спасателей и две единицы техники. Они справились с огнем за 14 минут. Дознавателям предстоит установить причину возгорания.

Из-за короткого замыкания проводки в Екатеринбурге вспыхнула частная баня, расположенная на улице 8 Марта. Площадь пожара составила 24 квадратных метра. За 22 минуты шесть пожарных и две единицы техники ликвидировали возгорание.

- В Екатеринбурге на улице Черепанова на 20 квадратах огнем повреждены пять автомобилей. Возгорание ликвидировано за 12 минут шестью огнеборцами и двумя единицами техники, - уточнили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Еще две легковушки вспыхнули в уральской столице на улице Стрелочников. Здесь пламя достигло восьми квадратных метров. На месте работали две единицы техники и семь пожарных. Они ликвидировали возгорание за семь минут.