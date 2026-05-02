На Средний Урал идет потепление

Новая рабочая неделя будет в Екатеринбурге солнечной и теплой. По данным синоптиков уральского Гидрометцентра, 3 мая в столице региона будет Без осадков , ночью +3°, днем 15°.

В области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью на севере местами небольшой дождь. Ветер западный 5-10 порывы до 15 м/с. Температура ночью -1,+4°, днем 13-18°.

4 мая в Екатеринбурге ночью без осадков, +4°, днем небольшой дождь, 14°.

В области будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, днем на юге небольшой, местами умеренный дождь. Ветер юго-западный 3-8 днем порывы до 14 м/с. Температура ночью +1,+6°, днем 13-18°.

5 мая в уральской столице ожидается погода без осадков. Ночью +7°, днем, 20°. В области же переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер юго-западный 3-8 днем порывы до 14 м/с. Температура ночью +3,+8°, днем 17-22°.

