Молодежное крыло «Яблока» в Свердловской области закрыли после обысков

В пятницу, 1 мая, в свердловском молодежном отделении партии «Яблоко» заявили о ликвидации организации. Сообщение об этом появились в тг-канале организации.

- В связи с прошедшими событиями, ликвидационной комиссией Свердловского Молодежного «Яблока» было принято решение о ликвидации организации, - говорится в сообщении. - В текущих условиях мы не видим возможности продолжать работу.

Ранее, 29 апреля, СМИ сообщали о проведении обысков у главы свердловского подразделения «Яблока».