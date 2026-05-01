На Урале женщина-водитель перепутала газ с тормозом и врезалась в дерево

У женщины, сидевшей за рулем иномарки, не было водительских прав Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

В пятницу, 1 мая, в 00.40 в коллективном саду «Дружба» в Белоярском поселке произошла автомобильная авария. Женщина, сидевшая за рулем Kia Sorento двигаясь по лесной дороге врезалась в дерево.

- В результате ДТП водитель получила тяжелую сочетанную травму и госпитализирована в ГБ №23, - сообщают в Госавтоинспекции Свердловской области.

Женщине 38 лет. В Госавтоинспекции уточняют, что прав на управления транспортными средствами у нее нет. В момент аварии водитель не была пристегнута ремнем безопасности. На пассажирском месте сидел 46-летний мужчина. Он не пострадал. Как она объяснила сотрудникам полиции, вечером 30 апреля она употребляла алкоголь, после чего приехала к приятелю.

Авария произошла в коллективном саду «Дружба» в Белоярском поселке Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

- В ходе совместного передвижения на автомобиле приятеля по лесной дороге он разрешил ей прокатиться, - уточняют в Госавтоинспекции. - В процессе движения она перепутала педали газа и тормоза и допустила наезд на дерево.

Теперь ей грозит административная ответственность за нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью, за отсутствие полиса ОСАГО, за управление машиной с тонированными стеклами и за то, что она не пристегнулась ремнем безопасности. Владельцу же машины также может грозить административная ответственность за то, что он пустил за руль человека не имеющего водительских прав.

- Мужчине грозит крупный штраф, а также возможно лишение прав, - уточняют в Госавтоинспекции. - Проведение проверки продолжается.