НовостиОбщество30 апреля 2026 14:07

Врачи рассказали свердловчанам, как безопасно отдохнуть на майских

Екатерина ГАПОН
Врачи рассказали свердловчанам, как провести предстоящие майские праздники безопасно. Рисков для отдыхающих множество: от укусов клещей до травм.

Напомним, что с начала сезона от клещей уже пострадали 1949 свердловчан. Врачи напоминают: при планировании отдыха на даче необходимо заранее его обработать от кровососов, а для защиты использовать репелленты и закрытую одежду, а также проводить осмотры друг друга.

В случае, если клещ все же присосался, его следует аккуратно удалить, поместить в чистую плотно закрывающуюся емкость и отправить на исследование.

– Не рекомендуется обрабатывать клеща маслом или другими жидкостями – это может затруднить диагностику. После укуса важно обратиться за медицинской помощью: специалист оценит риск заражения клещевыми инфекциями и при необходимости назначит профилактическое лечение, – сказала врач травматолог-ортопед Виктория Новоселова.

Растет также риск травм, в особенности по причине выпадения из окон. Большую роль в этом играют москитные сетки, которые не обеспечивают должной защиты. В этом случае задача взрослых – установить на окна блокираторы.

– храните садовый инвентарь и химикаты в специально отведённом для этого месте, куда у ребёнка нет доступа. Следите за любыми емкостями с водой. Если рядом с местом, где вы находитесь вместе с детьми, есть водоем, не теряйте бдительность, так как водоемы представляют особую опасность, – рассказала врач-педиатр Детской городской больницы Нижнего Тагила Юлия Мартемьянова.

Опасности поджидают и взрослых – из-за сочетания отдыха на природе с алкоголем. Врач-нарколог Александр Червяков напоминает, что спиртное снижает концентрацию и чувство опасности, из-за чего люди получают травмы и ожоги.

Также напоминаем свердловчанам о действии на территории Свердловской области особого противопожарного режима. Он подразумевает полный запрет на разведение открытого огня – пожарить шашлыки даже у себя на участке не получится. Нарушителям грозят большие штрафы.