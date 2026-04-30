В Екатеринбурге погрузчик станцевал сальсу с оркестром

Двухтонный погрузчик выступил с сальсой. Фото: скриншот видео

В Екатеринбурге двухтонный погрузчик станцевал сальсу с оркестром прямо на складе. Оператор спецтехники с хореографической точностью продемонстрировал возможности тяжелой техники и мастерство ее управлением.

Погрузчик кружился в танце под живую музыку ансамбля «Чувство ритма», исполняя восьмерки и повороты на 360 градусов на небольшой площадке в полсотни метров. Танец многотонной техники на видео запечатлел Глеб Столяров.

Двухтонный погрузчик станцевал сальсу с оркестром. Видео: Глеб Столяров

Перформанс приурочили к Международному дню танца, который отмечается 29 апреля. Отметим, что официально праздник был учрежден в 1982 году по инициативе Международного совета танца. В этот день родился Жорж Новерр, французский балетмейстер, хореограф и теоретик балета, реформатор, вошедший в историю как «отец современного балета».