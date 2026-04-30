Эстафету «Весна Победы» пробежали 50 представителей разных национальностей Урала

В Екатеринбурге стартовала 87-я легкоатлетическая эстафета «Весна Победы». В этот раз в ней приняли участие 50 представителей разных национальностей Среднего Урала. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

– Эстафетой мы не только отдаем дань уважения мужеству наших земляков, но и проверяем мощь легкоатлетической армии Свердловской области. В этом году к традиционным забегам добавился и забег «Дружба», объединивший разные народы нашего региона, – отметил министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

В забеге «Дружба» приняли участие представители народов манси, Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и других народов, проживающих в Свердловской области. Вместе с ними дистанцию 500 метров преодолели гости и знаменитые легкоатлеты.