В Петербурге осудили террориста, совершившего поджог здания военкомата

Приговор подсудимому вынес 1-й Западный окружной военный суд Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Санкт-Петербурге суд вынес приговор 21-летнему парню, который устроил поджог военкомата.

Как пишет Мойка78, все произошло 20 декабря 2024 года. В тот день парень купил необходимые компоненты и сделал самодельные зажигательные устройства.

После этого он приехал к зданию Военного комиссариата Ленобласти на набережной Фонтанки. После этого парень бросил две бутылки с горючей смесью в дверь и окно.

На него завели дело о теракте (ч.1 ст. 205 УК РФ). Приговор подсудимому вынес 1-й Западный окружной военный суд. Ему назначили 11 лет лишения свободы, из которых первые три года он проведет в тюрьме, а остальной срок - в исправительной колонии строгого режима, сообщили в прокуратуре Петербурга.