В Екатеринбурге открыли центр, который будет готовить волонтеров к фестивалю

Один из символов мероприятия - Чебурашка. Фото: Департамент информполитики Свердловской области

30 апреля в Уральском федеральном университете открыли центр подготовки волонтеров для Международного фестиваля молодежи. Об этом сообщает Департамент информполитики Свердловской области.

- Образовательная программа и работа на площадках подарит ребятам бесценный опыт. Их энергия зарядит весь фестиваль. Уверен, что волонтеры региона покажут всему миру гостеприимство, - рассказал губернатор Свердловской области Денис Паслер.

В центре будут проводить собеседование с теми, кто подавал заявки на фестиваль. Затем проведут обучение.

- Пятьсот волонтеров станут лицом фестиваля и будут создавать атмосферу для участников. Новый кампус университета откроет свои двери для молодежи со всего мира, – говорит ректор вуза Илья Обабков.

В России будет действовать 25 центров подготовки добровольцев. На открытии центра в Екатеринбурге гостей встречали символы фестиваля – Чебурашка и Глобус. Он ассоциируется с дружбой народов, а также культур. На торжественной церемонии гости оставляли пожелания на «стене мечты».