В Лесном закрыли ТЦ «Красный» из-за нарушений требований пожарной безопасности

В Лесном закрыли ТЦ «Красный». 30 апреля городской суд Лесного рассмотрел иск о запрете деятельности торгового центра. Ответчиками по делу выступили владельцы комплекса – индивидуальные предприниматели Некрасова Е.С., Журавлев С.А., Юлдашева О.А., Сизова Н.А., а также ООО «ТП Кировский».

– Поводом для обращения в суд стали нарушения требований пожарной безопасности и антитеррористической защищённости в ТЦ «Красный», – сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Суд удовлетворил иск и обязал ответчиков устранить выявленные нарушения. Для этого у индивидуальных предпринимателей есть 3 месяца. Отмечается, что работа торгового центра может быть возобновлена и раньше, если ответчики устранят нарушения пожарной и антитеррористической безопасности.

Напомним, что ранее по той же причине в Лесном закрыли торговый центр «Калейдоскоп».