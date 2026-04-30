Экс-главу свердловского Росимущества будут судить за взятку в 19,5 миллиона

Бывший руководитель Территориального управления Росимущества в Свердловской области, руководители ряда коммерческих организаций, а также посредники предстанут перед судом за взятки.

По данным следствия, в период с ноября 2022 по ноябрь 2024 годов экс-руководитель Росимущества получил в качестве взятки более 19,5 миллиона рублей от руководителей коммерческих организаций.

– Деньги передавались за заключение с юрлицами госконтрактов на оказание услуг по возмездной реализации арестованного имущества и выдачу им поручений, а также за дачу сотрудникам указаний об организации рассмотрения комиссией вопроса о снятии с учёта защитных сооружений гражданской обороны, находящихся в федеральной собственности, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Кроме того, с августа 2023 года по декабрь 2024 года мужчина договорился о взятки в размере 20% от предполагаемой суммы, которую должны были уступить за право аренды земельного участка. Сумма составила 200 миллионов рублей. Деньги переданы за заключение допсоглашения к договору аренды.

После экс-глава Росимущества сообщил ложные сведения о том, что он может решить вопрос с подписанием этого договора. За это он он потребовал от руководителя коммерческой организации безвозмездно передать доверенному лицу долю в уставном капитале организации.

Все они обвиняются в совершении преступлений по частям 5, 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в крупном и особо крупном размерах», части 1 статьи 30 – части 6 статьи 290 УК РФ «Приготовление к получению взятки», двум эпизодам части 3 статьи 30 – части 4 статьи 159 УК РФ «Покушение на мошенничество», частям 4, 5 статьи 291 УК РФ «Дача взятки» и по частям 3, 4 статьи 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве». Уголовное дело направлено в суд.