Екатеринбуржцы выбрали место площадки для выгула собак

Жители Екатеринбурга выбирали место в Октябрьском районе, на котором появится площадка для выгула собак. Опрос проводили на платформе обратной связи. В нем приняли участие около 1000 горожан. Об итогах соцопроса рассказали в мэрии города.

Голоса распределились следующим образом:

За место напротив дома на улице Луначарского, 255 проголосовали 44,6 % участников;

Локацию между домами на улицах Латвийская, 37 и Яскина, 8 предпочли выбрать 23,4% горожан;

Установить площадку на локации по своему усмотрению предложили 19,3% жителей;

Создать место для выгула собак напротив дома на Прибалтийской, 44 решили 12,7% екатеринбуржцев.