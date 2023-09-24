В Свердловской области автобус с детьми попал в аварию

Автобус ехал из парка «Оленьи ручьи». Фото: ГИБДД по Свердловской области

Под Екатеринбургом столкнулись легковушка и микроавтобус. В транспорте находилось 22 человека, из них 15 – дети. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Свердловской области.

Авария произошла днем 24 сентября на 291 километре трассы Екатеринбург – Пермь. Автобус ехал из парка «Оленьи ручьи», когда в него въехала иномарка Opel. В аварии пострадала 12-летняя девочка. Ее с травмой головы доставили в больницу. Остальных участников аварии также осмотрели врачи, трав ни у кого из них нет. От госпитализации отказались, заявили в свердловском Минздраве.

- В настоящее время к месту ДТП направлен резервный автобус для дальнейшей перевозки детей к месту назначения. Дети находятся в безопасном месте от проезжей части, - рассказали в свердловской прокуратуре.

Ведомство взяло под свой контроль проверку происшествия. Пока выясняется точная причина произошедшего.

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